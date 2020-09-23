إجراءات جديدة في فرنسا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

2020/09/24 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الأربعاء، عن أنه سيتم تنفيذ إجراءات جديدة وفرض قيود لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق في فرنسا.

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