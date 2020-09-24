كورونا يهاجم نادياً عربياً ويضعه خارج حسابات دوري أبطال آسيا

2020/09/24 | 00:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، اعتبار نتائج الهلال السعودي، الذي ضرب فيروس كورونا المستجد معظم لاعبيه، لاغية وغير محتسبة في دوري آبطال آسيا، بعد إخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا لمباراته مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الدوحة.



وقال الاتحاد، الذي رفض طلب الهلال تأجيل المباراة في بيان، اطلع عليه "ناس"، (23 أيلول 2020)، "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.



وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحبا من البطولة".

بدوره، كتب الهلال في حسابه على تويتر "قرر مراقب مباراة الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي عدم إقامتها"، معتبرا أن "الاختبارات الطبية أوضحت عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحيا وبدنيا لخوض المباراة"، وذلك بعد شفائهما من فيروس كورونا.

وكان الهلال حامل اللقب قد ضمن تأهله إلى الدور الثاني في وقت سابق من البطولة المجمعة المقامة في الدوحة، لكن فيروس كورونا ضرب لاعبيه على عدة دفعات، لدرجة أنه قدم لائحة من 11 لاعبا، بينهم ثلاثة حراس مرمى.

وعشية مواجهته مع شباب الأهلي بلغ عدد المصابين في الهلال 19 لاعبا، بينهم أبرز نجومه، على غرار الفرنسي بافيتيمبي غوميس، والإيطالي سيباستيان جوفينكو، وسالم الدوسري، فضلا عن إداريين ومعالجين.

وتجاوز الهلال ظروفه الصعبة والغيابات الكثيرة في صفوفه، وتأهل، الأحد، للدور ثمن النهائي، بتعادله مع شهر خودرو الإيراني صفر-صفر، قبل أن يأتي قرار الأربعاء واعتباره منسحبا من البطولة.

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