أسعار النفط تغلق على ارتفاع طفيف

2020/09/24 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مدعومة ببيانات من الحكومة الأمريكية تُظهر تراجع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي، لكنّ بواعث القلق حيال جائحة فيروس كورونا كبحت المكاسب.

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