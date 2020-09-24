ترامب يتوقع تدخل المحكمة العليا لحسم نتيجة سباق الرئاسة

2020/09/24 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، عن رغبته في ترشيح قاض جديد للمحكمة العليا، قائلا إنه يتوقع أن تتولى أعلى محكمة في البلاد مسألة حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل

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