عبد الخالق مسعود يعلق على اقصاء الهلال من دوري ابطال آسيا

2020/09/24 | 01:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود على اقصاء فريق الهلال السعودي من دوري ابطال آسيا.

وأصدر الاتحاد الآسيوي، قراراً باستبعاد فريق الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد إلغاء مباراته أمام شباب الأهلي الإماراتي، الأربعاء، لعدم اكتمال نصاب العدد القانوني للاعبي الأزرق.وفي هذا الصدد قال مسعود في حديث للسومرية نيوز، ان "تعليمات بطولة دوري الابطال سمحت بتسجيل 35 لاعباً لكل نادي، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً فقط لا اعلم لماذا لم يسجل عدداً اكبر".

واوضح ان "لوائح لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي واضحة للجميع ونادي الهلال على دراية تامة بها وبالتالي تم تطبيق اللوائح من قبل اللجنة المنظمة للبطولة".وتدرس إدارة نادي الهلال، رفع مذكرة احتجاج للجهات القضائية، بعد قرار الاتحاد الآسيوي باعتبار فريقها، منسحباً من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 حسب ما جاء في البيان الصادر من الإدارة الهلالية، الأربعاء.





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