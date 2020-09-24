2020/09/24 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت مشاركة نجم هوليوود، توم كروز، في فيلم سيتم تصويره في الفضاء مؤكدة، حيث سيسافر كروز في رحلة خارج كوكب الأرض في شهر أكتوبر 2021، وفقا لما أكدت صحيفة "نيويورك بوست".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتصوير أول فيلم من نوعه.. الكشف عن موعد رحلة توم كروز إلى الفضاء ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتصوير أول فيلم من نوعه.. الكشف عن موعد رحلة توم كروز إلى الفضاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).