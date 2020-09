2020/09/24 | 01:43 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية الأستاذ مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين استضافت حدائق النقابة مساء اليوم الأربعاء الندوة الإعلامية الخاصة بمناقشة قانوني الاتحادات والأندية الرياضية بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي.وشهدت الندوة التي حضرها جمع متميز من الإعلاميين نقاشات هادفة وبناءة استهلها السيد نقيب الصحفيين العراقيين بعد كلمته الترحيبية بالحضور وأكد خلالها ضرورة التوصل إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الصحفيين العراقيين تضع قوانين الرياضة على سكة السلامة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الصحفيين العراقيين تضع قوانين الرياضة على سكة السلامة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الصحفيين العراقيين تضع قوانين الرياضة على سكة السلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).