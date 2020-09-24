الأمم المتحدة وبريطانيا تدعوان لقمّة حول المناخ في ديسمبر

2020/09/24 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمم المتحدة وبريطانيا، الأربعاء، أنهما ستنظمان في 12 ديسمبر قمة دولية حول المناخ، في الذكرى السنوية الخامسة لاتفاق باريس المناخي.

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