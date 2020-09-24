“بصورة وتعليق وتصريحات مشابهة”.. حقيقة إرتباط حلا شيحة بالداعية معز مسعود

2020/09/24 | 02:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان /تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل ، وأيضا سيطرت على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار شائعة خطوبتها من الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود.وتواصلت “المستقلة” مع والد الفنانة حلا شيحة ، لمعرفة حقيقة الأمر ، الذى بدوره نفى هذه الشائعة وأكد أن مسعود لم يتقدم بشكل […]

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