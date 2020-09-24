في معارك مع طالبان.. مقتل 28 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية

2020/09/24 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 28 عنصرا من الشرطة والقوات شبه العسكرية حتفهم على يد مسلحين من حركة طالبان بمقاطعة في ولاية أوروزغان، جنوبي أفغانستان

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