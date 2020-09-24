رد على رد السيد حسين علوان! - توما حميد

2020/09/24 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد نشر الأستاذ حسين علوان حسين مقال بعنوان " الشيوعية العمالية: هوس التفتت وتفتيت الشيوعية العمالية 1-20".



ليس لدي نية الرد على كل ما سياتي في العشرين جزء التي ينوي السيد حسين علوان نشرها، وخاصة إذا كانت بمستوى هذا الجزء، أي الجزء الاول، ولكن دعني أرد على ماورد في هذا الجزء بالذات.



وللأسف سأضطر في اماكن لاستخدام اللغة الذي استخدمها السيد حسين علوان لتوضيح الامور.انا ذكرت، كجزء من أحد الردود ع ......





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