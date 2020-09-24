الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 2-20 - حسين علوان حسين

2020/09/24 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين ثانيا / تأسيس الحزب الشيوعي العمالي الالماني كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) هو أكبر الاحزاب السياسية في ألمانيا وأنجح حزب اشتراكي في العالم خلال العقد الذي سبق اندلاع الحرب العالمية الأولى .



و رغم اعترافه الرسمي بكونه حزباً ماركسياً ناشطاً في الأممية الثانية ، إلا أنه تحول تدريجياً إلى حزب إصلاحي ينبذ مبدأ الثورة البروليتارية و يهادن المصالح الرأسمالية .



و عند اندلاع الحرب بين الدول الر ......





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