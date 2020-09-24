مسؤول عراقي: إعفاء أميركي جديد لبغداد لاستيراد الطاقة من طهران

2020/09/24 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة مدّدت لشهرين إضافيين الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، مما سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

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