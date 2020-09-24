الأحد المقبل.. موعداً لدعوى شركات {النقال}

2020/09/24 | 03:09 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

كشف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني عن تحديد يوم الاحد المقبل 27 أيلول موعداً للمرافعة في الدعوى المدنية المرقمة 1918/ب/2020 الخاصة بتجديد عقود الهاتف النقال، مقترحاً بكتاب رسمي تشغيل الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال.



وقال السوداني لـ "الصباح": إن اصدار الامر الولائي من القضاء برفض كل التظلمات التي قدمتها رئاسة الوزراء وهيئة الاعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال، باستثناء شركة كورك التي لم تقدم تظلما، على الرغم من أن القرار قابل للتمييز لكنه قرار مهم إذ سيوقف اجراءات التمديد لحين كسب قضية الدعوى المدنية.

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