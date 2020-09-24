اتفاق مرتقب على زيادة صادراتنا النفطيَّة

2020/09/24 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: حازم محمد حبيب

كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار عن اتفاق مرتقب مع الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومجموعة "أوبك +" على زيادة صادرات النفط العراقية، مشيرا الى أن اتفاق التخفيض بين دول "أوبك" سيستمر إلى نهاية عام 2021.

وأكد عبد الجبار لـ"الصباح" أن ارتفاع أسعار النفط الخام وتداعيات جائحة كورونا على العالم، ستلقي بظلالها على مستقبل القرارات المقبلة من قبل أعضاء المنظمة، مبيناً أن المفاوضات مستمرة، وهناك انفتاح مع الجميع لانضاج القرارات التي تسهم في تعافي أسعار النفط عالمياً.

وبشأن الحقول المشتركة مع كل من إيران والكويت، كشف عبد الجبار عن وجود شركة استشارية تعمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول بين العراق والكويت، أما الحقول المشتركة مع ايران فإن هناك حوارات مع الجانب الايراني للاتفاق على صيغ نهائية وثابتة لتشغيل تلك الحقول، وإن الوزارة تعمل على تطوير قدرات شركاتها في البصرة وميسان بهدف التعجيل في عملية الاستثمار في الحقول المشتركة.

وأوضح عبد الجبار أن وزارته تعمل على إكمال تلك المشاريع حتى عام 2025، وسنرفع انتاج الغاز الى كميات كبيرة تصل من 2500 الى 3000 مليون قدم مكعب غاز، لافتا الى أن جميع مشاريع الغاز إما قيد التنفيذ حاليا أو قيد الاحالة أو قيد إعداد تندر المشروع.

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