فرانك دي بور مدربًا لمنتخب هولندا خلفًا لكومان

2020/09/24 | 03:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، التعاقد مع فرانك دي بور لقيادة المنتخب الأول فنيًا، خلفًا للمدرب رونالد كومان الذي رحل الشهر الماضي عن الطواحين.

ورحل كومان عن تدريب منتخب هولندا، وتولى القيادة الفنية لفريق برشلونة الإسباني، في شهر اب الماضي.

وبحسب البيان الذي نشره الاتحاد الهولندي، فإن دي بور سيقود الطواحين لمدة موسمين، بداية من فترة التوقف القادمة.

ومن المنتظر أن يقود المدرب صاحب الـ 50 عامًا، منتخب بلاده في كأس العالم القادمة بقطر بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وسيكون الظهور الأول لدي بور، مع هولندا بداية من مباراة المكسيك الودية، ثم مباراة إيطاليا والبوسنة في دوري الأمم الأوروبية.

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