سواريز إلى أتلتيكو مدريد رسميا.. وفيديو للوداع الباكي

2020/09/24 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أتليتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء ضم لويس سواريز قادما من غريمه المحلي برشلونة بعقد يمتد لموسمين بعدما أمضى مهاجم أوروغواي ستة مواسم مع الفريق الكتالوني.

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