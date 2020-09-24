2020/09/24 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤشر جديد على مدى انتشار الطفرة "D614G" التي اكتشفها العلماء في الفترة الماضية لفيروس كورونا المستجد، وجد باحثون في هيوستن، بولاية تكساس الأميركية، أن الطفرة أصبحت تهيمن على نحو 99 في المئة من الحالات في المدينة

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