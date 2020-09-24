تغريدة تتسبب فى إعتذار “باسم مغنية” للشعب المصري

2020/09/24 | 04:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعرض الفنان اللبناني باسم مغنية ، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب تغريدة له ، عبر حسابه بموقع تويتر ، متعجباً من عدم إلتزام المصريين بإرتداء الكمامة ، فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).حيث كتب باسم مغنية ، قائلاً : “يا أصحابي في مصر أتمنى الإجابة، […]

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