تقرير يضع إيران على رأس أخطر الدول بالنسبة للمثليين

2020/09/24 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرج موقع “إنسايدر مانكي" إيران على رأس قائمة الدولة الأكثر خطورة بالنسبة للمسافرين المثليين بعد إعدام النظام الإيراني لرجل العام الماضي بناءً على قانون مناهض للمثليين.

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