قضية مقتل الأميركية السوداء.. احتجاجات وإطلاق النار على شرطي

2020/09/24 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير بتعرض شرطي أميركي لإطلاق نار خلال تظاهرات خرجت في مدينة لويفيل، بولاية كنتاكي الأميركية، الأربعاء، على خلفية قرار هيئة محلفين بشأن قضية مقتل الفتاة السوداء، بريونا تايلور، التي قضت لدى اقتحام عناصر من الشرطة شقتها، في مارس الماضي

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