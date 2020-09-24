أمنستي: عشرات آلاف اللاجئين في ليبيا محاصرون في حلقة مروعة من الانتهاكات

2020/09/24 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير، الخميس، عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا بأنهم "محاصرون في حلقة مفرغة مروعة من الانتهاكات"، وناشدت الاتحاد الأوروبي بـ"إعادة النظر بشكل كامل" في تعاونه مع السلطات الليبية في هذا الملف.

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