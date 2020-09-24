اختطاف فتاة في مناطق النظام السوري.. وتسجيل لصرخاتها لابتزاز ذويها

2020/09/24 | 06:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، بأن مجهولين اختطفوا فتاة أثناء عودتها من مدرستها في مدينة عين ترما بغوطة دمشق الشرقية في ريف العاصمة دمشق.

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