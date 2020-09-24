السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل.. بشروط

2020/09/24 | 06:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية توصلت مع السودان إلى اتفاق يتضمن حذف اسم الخرطوم من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيرةً إلى أنه قد يتم الإعلان عنه في غضون أيام، إضافةً إلى اتفاق مبدئي على دور تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل في إرساء السلام في المنطقة وحفظ حقوق […]

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