جهاز مكافحة الإرهاب: نحن أبناء العشائر ولا تصادم معها في ذي قار

2020/09/24 | 06:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقينفى جهاز مكافحة الارهاب، أمس الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن استفزاز عشائر محافظة ذي قار خلال عمليات البحث والتفتيش عن المختطف سجاد العراقي. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان ان «ما تناقلته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول استفزاز قـــــوات جهاز مكافحة الارهاب خلال عمليات التفتيش للبحث عن الناشط سجاد غير صحيحة وعــــارية عن الصحة تماماً».واضاف ان «جميع المنتسبين في الجهاز هم من ابناء العشائر وغايتنا حماية المواطن والحفاظ على السلم المجتمعي».واكد نعمان ان «قوات جهاز مكافحة الارهاب هم عراقيين وابناء هذه العشائر ولم يأتوا من خارج العراق»، نافياً «حدوث اي تصادم بين مع العشائر في المحافظة».وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الاثنين الماضي، تكليف قوة من جهاز مكافحة الإرهاب للتوجــــه إلى محافظة ذي قار والبحث عن الناشط المختطف «سجاد العراقي».وبدأ جهاز مكافحة الإرهاب فور وصوله الى الناصرية عملية البحث والتفتيش عن الناشط المختطف سجاد العراقي.وتناولت بعض وسائل الاعلام ومواقع الــــتواصل الاجتماعي انتقادات واتــــهامات لقوات الجهـــــاز باســــتفــــزاز عشائر ذي قار اثناء عملية البحث والتحرير لــــلناشط المختطف سجــــاد العراقي، فيما انتشرت مقاطع فيديويــــة تشير الى وقوع اشتبكات بين جهاز مكافحة الإرهاب والعـــشائر في مدينة الناصرية.

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