محافظ البصرة يعلن انجاز «٤» مشاريع تربوية جديدة في مناطق مختلفة من المحافظة

2020/09/24 | 06:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجياعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبدالامير العيداني، اكمال اربعة مشاريع في قطاع التربية، في مناطق مختلفة من المحافظة، استعدادا لتسليمها لمديرية التربية قبل انطلاق الموسم الدراسي القادم 2020/2020.وقال العيداني للمركز الإعلامي: يعاني القطاع التربوي في البصرة من قلة الابنية المدرسية لازدياد اعداد الطلبة، وقلة الاراضي المخصصة لهذا القطاع الى جانب التوسع العمراني الذي شهدته البصرة»، لافتا الى ان خطة مشاريع البصرة 2019 اهتمت بشكل كبير بقطاع التربية بشكل خاص، اذ تمت المصادقة واحالة اكثر من 250 مشروع في هذا القطاع الحيوي.ونوه الى ان الحكومة المحلية عملت على استملاك لعدد من قطع الاراضي في هذا المجال بالتعاون مع الدوائر الحكومية عبر الشراء المباشر او تبديل ملكية الارض من الوزارة المالكة لها الى الحكومة المحلية، الى جانب احالة العشرات من مشاريع انشاء المدراس الى شركات محلية واجنبية تعمل بتنفيذ المباني بطريقة البناء الجاهز، من اجل استغلال الوقت والانجاز المثالي تحضيرا للموسم الدراسي الجديد.وعن المدارس الجديدة المكتملة، اوضح العيداني ان اولى هذه المدارس هي انشاء مدرسة ب18 صف وبثلاث طوابق في ساحة ثانوية الجاحظ بناحية عزالدين سليم في قضاء المدينة.وتابع:» فيما تم انجاز مشروع انشاء 103/تربية، وتضمن المشروع هدم واعادة بناء مدرسة غزة الابتدائية، في حي الحسين في البصرة، وبناء مدرسة من 18 صف بثلاث طوابق، الى جانب مشروع انجاز مدرسة في ناحية حمدان بقضاء ابي الخصيب، والمتضمن انشاء مدرسة 18 صف بثلاث طوابق.واشار الى ان المشروع الرابع تمثل في انجاز مشروع هدم واعادة بناء اعدادية الانتصار المهنية في قضاء المدينة، واعادة بناء مدرسة جديدة ب18 صف وبثلاث طوابق/ نموذجي ضمن مناقصة 36/6 في مشاريع 2019.واختتم العيداني حديثه بالقول: هذه المدارس انجزت من الشركات المحلية في المحافظة وستسلم الى مديرية تربية البصرة والاقسام التربوية التابعة لها باعتبارها الجهة المستفيدة، مبينا ان الايام القادم سيشهد انهاء العمل في مدارس اخرى.

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