8 سنوات من الحرب في سوريا.. خسائر تفوق 400 مليار دولار وملايين المهجرين والنازحين

2020/09/24 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان "بعد ثماني سنوات من الحرب"، نشرت لجنة الأمم المتحدة "الإسكوا" وجامعة "سانت أندروز" تقريراً عن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها سوريا والتي تجاوزت 442 مليار دولار أميركي، بنهاية العام الثامن من الأزمة الدائرة في البلاد.

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