الكاظمي يجتمع اليوم بالقيادات السياسية لبحث 4 ملفات مهمة

2020/09/24 | 07:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر سياسي، ان رئيس الوزراء العراقی مصطفى الكاظمي، سيعقد الیوم الخميس اجتماعاً مع قيادات القوى والكتل والاحزاب الشيعية لبحث 4 ملفات مهمة....

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