قناة فرنسية تشعل غضب الجزائريين

2020/09/24 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من الإجماع الحاصل بالجزائر وفرنسا حول ضرورة كبح محاولاتها تشويه الواقع، استنكرت قناة "أم6" الفرنسية قرار السلطات الجزائرية منعها من العمل مجددا على أراضيها، على خلفية وثائقي عن الحراك الشعبي المستمر منذ فبراير 2019، بث الأحد الماضي.

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