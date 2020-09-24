لأول مرة سيارة كيا تطير في الهواء بزاوية 360 درجة

2020/09/24 | 07:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ظهرت سيارة كيا ، في مقطع فيديو أثناء الاستعداد للانطلاق من قلب ساحة لحاويات الشحن وتتوسط لوحتين مثبتين، حيث ستنفذ السيارة قفزة هوائية، وكُتب على اللوحة “دوران طيارة بقوة 290 حصانا”.وتحتوي سيارة كيا اوبتيما K5 ، الموجودة في الفيديو بواسطة محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يعمل بشاحن توربيني بقوة 290 حصانا.كما تم تعديل السيارة على نطاق واسع […]

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