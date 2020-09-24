2020/09/24 | 07:57 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة يستأنف عمله اليوم الخميس بمقر الاتحاد بعد شفاءه من فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/24 | 07:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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