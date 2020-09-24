بعد 40 سنة من الأبحاث.. البطاطس أول محصول سيزرع على المريخ

2020/09/24 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / البطاطس تلك الوجبة الوحيدة التي توجد على قائمة طعام رواد الفضاء، ومن سيتجهون للعيش بالمريخ في المستقبل، ولكن مؤخرًا يعمل العلماء على طريقة لإضافة الأفوكادو إلى القائمة.صمم باحثون في جامعة “كوينزلاند” طريقة تحفظ البراعم بالتبريد وإنعاشها لاحقًا لزراعة نبات صحي، حيث يتم وضع البراعم في شريط من رقائق الألومنيوم، ثم في “أنبوب […]

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