أتلتيكو مدريد يعلن التعاقد مع الهداف لويس سواريز مقابل 6 مليون يورو 

2020/09/24 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، رحيل مهاجمه لويس سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.وقال البيان الرسمي للنادي: “برشلونة وأتلتيكو مدريد توصلا لاتفاق بشأن انتقال لويس سواريز، وسيدفع النادي المدريدي 6 ملايين يورو كمتغيرات”.وأضاف: “نادي برشلونة يُعرب عن امتنانه لسواريز، لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في […]

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