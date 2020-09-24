لحظة مؤثرة لرجل يحتضن ابنه المختطف منذ 40 عاما لأول مرة- فيديو

2020/09/24 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أثارت قصة اختفاء طفل في الصين بعد اختطافه لمدة 40 عاما، مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها على نطاق واسع، حيث قابل الأب نجله لأول مرة واحتضنه.تعود أحداث الواقعة حينما فوجئت الأم باختفاء طفلها في أحد الليالي، وحينها بدأت رحلة المعاناة في البحث عن الطفل والتي استمرت 40 عاما.وبدأت القصة في عام 1982 […]

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