حركات التحرر الوطني والمقاومة في العالم العربي .. التاريخ والحقائق .. النجاحات والاخفاقات ...!!! الجزء الثالث - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/09/24 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي ملخص سريع للجزءين الاول والثاني :استعرضنا في الجزء الاول البدايات المُبكرة للنهضة واليقظة القومية في العالم العربي مع نهاية الحرب العالمية الاولى وانهيار الحكم العثماني للمنطقة .



حيث شهد المشرق العربي عندها نشوء مجموعة من الاحزاب الشيوعية واليسارية القومية التي قادت بمجموعها حركات التحرر الوطني والتوجه الاشتراكي في العالم العربي ..



واستعرضنا ببعض التفصيل تاريخ نشوء وتوجهات مختلف هذه الاحزاب ..



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