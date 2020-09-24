هل يوجد فساد مالي واداري في العراق في عهد الاسلام السياسي الحاكم في العراق منذ 2003 أم تم القضاء عليه ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/24 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بلغ الفساد في العراق مديات خطيرة حيث تصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم محتلا المرتبة الاولى في قائمة منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 من اصل 163 دولة وما يزال .



وفي حديث للرئيس العراقي السابق الراحل جلال الطالباني في معرض تعليقه على تفشي الفساد وتضخم الثروات قوله : (( كان لدينا في كردستان قبل 2003 نحو 15 مليونير , أما الان فلدينا 3000 مليونير .)).



والفساد في العراق ليس وليد اللحظة الانية بل ......





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