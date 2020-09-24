الحرب العراقية الإيرانية - سعيد الوجاني

2020/09/24 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بحلول 23 شتنبر 2020 ، تكون قد مرت على الحرب العراقية الإيرانية العبثية ، أربعون سنة بالتمام والكمال ، وهي حرب تم التخطيط لها بدقة متناهية من قبل أمريكا ، ودويلات الخليج ، لأنها كانت تهدف بالأصل ، ضرب عصفورين بحجرة واحدة .



ضرب النظام العراقي البعثي الذي كان يؤرق بال وراحة مشايخ الخليج ، وضرب ايران الجديدة التي كانوا يخافونها من تصدير ثورتها الشابة بالمنطقة ، ومن جهة لإسقاطها نظام الشاه الذي كان الم ......





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