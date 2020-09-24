السيد الصدر يحذر الحشد من فصائل تعمل باسمه

2020/09/24 | 08:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، رسالة الى فصائل في الحشد الشعبي بشأن عمليات قصف واغتيالات....

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