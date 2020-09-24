شاهد توتر في الناصرية جنوب العراق

2020/09/24 | 08:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة الناصرية جنوب العراق توترا ملحوظا عقب خلاف بين قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وإحدى عشائر وسط المدينة فيما طالبت العشائر العراقية الحكومة بتحم...

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