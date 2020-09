2020/09/24 | 08:14 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي لنادي الطلبة الرياضي اجتمع رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي الكابتن علاء كاظم عبر سكايب مع ممثل نادي فالنسيا الإسباني من اجل التعاون بينالناديين.وقال علاء كاظم ان الاجتماع تضمن الاتفاق على التعاون بين الناديين وناقشنا تطوير الفئات العمرية.مبينا ان بروتوكول التعاون سيكون فرصة كبيرة لنادي الطلبة كونه سيساهم بتطوير النادي والاستفادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي الطلبة يتفق نادي فالنسيا الإسباني لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

