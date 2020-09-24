الكلاب في المطار.. وسيلة جديدة للكشف عن مصابي كورونا

2020/09/24 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشنّت فنلندا، الأربعاء، تجربتها الجديدة في إطار محاربة فيروس "كورونا" المستجد، عبر نشر مجموعة من الكلاب في مطار هلسنكي، وسط آمال في أن تلعب هذه الوسيلة دوراً رئيسياً في الكشف عن الفيروس.

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