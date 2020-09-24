نقابة المعلمين توضح بشأن قرار بدء العام الدراسي الجديد

2020/09/24 | 08:59 - المصدر: NRT عربية

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بدء العام الدراسي

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت نقابة المعلمين العراقيين، الخميس، ان اتباع نظام التعليم عن بعد خطوة يأتي لتقليل الأضرار المحتملة، فيما ابدت تخوفها من تفشي كورونا بين الطلبة والملاكات التعليمية.

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني، في تصريح لوسائل اعلام حكومية، اليوم، 24 أيلول 2020، ان "قرار البدء بالعام الدراسي صعب جدا في ظل جائحة كورونا ولا بد من دراسة الوضع جيدا قبل إصدار قرار حاسم من وزارة التربية ولجنة التربية النيابية وخلية الازمة".

وأضاف ان "القرار ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار اعداد الطلبة لجميع المراحل ووجود نسبة كبيرة من المدارس ذات الدوام الثنائي وحتى الثلاثي".

واقترح السوداني أن "يكون دوام طلبة الصف الاول والثاني والثالث الابتدائي مع الصفوف المنتهية في المدرسة، بينما يطبق على بقية المراحل نظام الدراسة عن بعد".

وحذر قائلا ان "دولا عديدة كبريطانيا اعلنت بدء الدوام وتصاعدت فيها أعداد المصابين ولا نريد ان يتكرر الأمر لدينا"، على حد قوله.

ر.إ

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