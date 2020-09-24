الباوي: الكاظمي تشدد مع الجنوب وجامل كردستان

2020/09/24 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

استغرب المحلل السياسي حازم الباوي سياسة الكيل باكثر من مكيال المتبعة من قبل الحكومة في مختلف الملفات والتي اتسمت بالشدة واللين والمجاملة، لافتا الى ان الكاظمي تشدد مع عشيرة جنوبية في حين جامل الاقليم.

وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء زار عشائر الطارمية شمالي بغداد بعد ارتكاب جريمة اغتيال اللواء الشهيد علي الخزرجي احد قادة وابطال جيشنا الباسل وقام بالتعهد لتلك العشائر وطمأنهم رغم عدم شروع اي جهد تحقيقي بالحادث المنكر”.

واضاف ان “الخطوة الاخرى التي اتبعها رئيس الحكومة هي مجاملاته العديدة لاربيل ودفعه الاموال الطائلة لكل وفد كردي يزور بغداد في حين تعاني محافظات الوسط والجنوب الامرين واستمرار حالة التقشف القسري غير المبرر”.

واشار الباوي الى ان “الشارع العراقي يستغرب حالة التعامل مع عشيرة جنوبية ذي قارية بشدة وزج جهاز مكافحة الارهاب في مهمة هي بعيدة عن اختصاصه على الرغم من وجود ٥٠ الف منتسب في ناحية سيد دخيل ومن ثم الدخول في مماحكات مع ابناء تلك المناطق في حين ان المعلومات تشير الى ان الاحداث في ناحية اخرى وليس الناحية المذكورة”.



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