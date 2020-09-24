الخارجية : العراق سيخرج قريبا من قائمة الدول الاكثر خطورة

2020/09/24 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت وزارة الخارجية ، انها نجحت بإعادة نشاط 169 شركة ومؤسسة عراقية من بين 230 كياناً حُظرت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صنّف العراق بأنه من الدول عالية الخطورة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، ان “وزير الخارجية بعد لقائه عددا من نظرائه الأوروبيين ومسؤول […]

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