"إعفاء تلو الآخر".. واشنطن تستثني العراق مجدداً من عقوبات إيران

2020/09/24 | 09:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضرّر العراق بشدّة من انخفاض أسعار النفط، وفاقم الضرر وباء كورونا الذي بلغ عدد المصابين به في هذا البلد أكثر من 330,000 مصاب - صورة: فرانس برس

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