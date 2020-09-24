وزير النفط: اتفاق مرتقب على زيادة الصادرات النفطية

2020/09/24 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشف وزير النفط إحسان عبد الجبار عن اتفاق مرتقب مع الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومجموعة "أوبك +" على زيادة صادرات النفط العراقية، مشيرا الى أن اتفاق التخفيض بين دول "أوبك" سيستمر إلى نهاية عام 2021.

وقال عبد الجبار في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ارتفاع أسعار النفط الخام وتداعيات جائحة كورونا على العالم، ستلقي بظلالها على مستقبل القرارات المقبلة من قبل أعضاء المنظمة"، مبيناً أن "المفاوضات مستمرة، وهناك انفتاح مع الجميع لانضاج القرارات التي تسهم في تعافي أسعار النفط عالمياً".

وبشأن الحقول المشتركة مع إيران والكويت، أكد عبد الجبار "وجود شركة استشارية تعمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول بين العراق والكويت، أما الحقول المشتركة مع ايران فإن هناك حوارات مع الجانب الايراني للاتفاق على صيغ نهائية وثابتة لتشغيل تلك الحقول، وإن الوزارة تعمل على تطوير قدرات شركاتها في البصرة وميسان بهدف التعجيل في عملية الاستثمار في الحقول المشتركة".

وأوضح أن "وزارته تعمل على إكمال تلك المشاريع حتى عام 2025، وسنرفع انتاج الغاز الى كميات كبيرة تصل من 2500 الى 3000 مليون قدم مكعب غاز".

ولفت الى أن "جميع مشاريع الغاز إما قيد التنفيذ حاليا أو قيد الاحالة أو قيد إعداد تندر المشروع".

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