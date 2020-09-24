وزارة التجارة تدعو المواطنين للابلاغ عن نوعية الطحين الحصة

2020/09/24 | 09:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد / أكدت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن وجود فرق رقابة جوالة في بغداد والمحافظات للتدقيق بنوعية الطحين المجهز للمواطنين ضمن البطاقة التموينية، فيما دعت المواطنين الى الابلاغ عن النوعيات.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان نوعيات الطحين المجهز للمواطنين تدقق من قبل الرقابة […]

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