تحذير سعودي للأمم المتحدة: بقعة نفطية قرب ناقلة المليون برميل المهجورة

2020/09/24 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي الأربعاء من أن "بقعة نفطية" شوهدت في منطقة عبور شحن على بعد 31 ميلا (50 كيلومترا) غرب ناقلة متحللة تهدد بتسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة سواحل اليمن.

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