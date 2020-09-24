ترامب: إدراتي ستراقب منصات التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات

2020/09/24 | 09:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إدارته تراقب عن كثب أداء شركات التكنولوجيا قبيل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويتوقع أن تتوصل إلى نتيجة بشأن قضية شركات الإنترنت قريباً.



ولم يتضح بعد إلى أي نتيجة يشير ترامب.

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