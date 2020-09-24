الرافدين يوجه فروعه بتقديم تسهيلات للحصول على قروض الـ 50 مليون دينار

2020/09/24 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

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أموال في مصرف عراقي

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه مصرف الرافدين، الخميس، فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على قروض البناء والترميم المقدمة للموظفين والمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اليوم، 24 ايلول 2020، ان "قروض البناء في قطعة ارض للموظفين والمواطنين تصل الى 50 مليون دينار".

واشار البيان الى ان "قروض الترميم وتاهيل الدور السكنية للموظفين تبلغ 50 مليون في حين يتم منح المواطن 30 مليون دينار"، داعيا المواطنين والموظفين الى مراجعة فروع المصرف للاستفادة من هذه الخدمة.

ر.إ

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